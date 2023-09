Moggi: “Vendita Juve? Non smentisco, ma non è imminente”

Moggi ha parlato delle voci sulla vendita della Juventus: per l'ex dirigente ci sarebbe un fondo di verità, ma la cessione non sarebbe vicina

Intervenuto a Adnkronos, Luciano Moggi ha commentato i recenti rumors su una possibile cessione della Juventus da parte della famiglia Agnelli. Ecco la sua risposta: "È una notizia che fa scalpore. La fine della dinastia Agnelli sarebbe epocale. Si chiuderebbe un periodo storico molto lungo e molto vincente che ha fatto il bene non sono della Juventus ma anche del calcio italiano".

Inoltre ha aggiunto: "Verrebbe a morire qualcosa di straordinario e irripetibile. E' una notizia che io non posso smentire, se ne parla da un po' ma di certo non è imminente perché prima dovranno risanare la società che in questo momento ha un 'rosso' di bilancio importante. Fosse rimasto Andrea (Agnelli ndr) avrei creduto meno alla cessione: Andrea ha vissuto dentro la Juve grazie al padre e io ho potuto toccare con mano la sua passione verso i colori bianconeri nei 12 anni che ho lavorato alla Juve".