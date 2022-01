Moggi: “Supercoppa? Allegri ha provato di tutto, Dybala molle e senza grinta”

L'ex dirigente della Juventus ha commentato la finale di Supercoppa Italiana che i bianconeri hanno perso a San Siro contro l'Inter all'ultimo minuto

La Juventus ha perso la finale della Supercoppa Italiana contro l'Inter nella cornice dello stadio San Siro di Milano, con i bianconeri che sono stati battuti all'ultimo secondo del secondo tempo supplementare grazie ad un gol di Alexis Sanchez, abile a sfruttare un errore in disimpegno di AlexSandro, che in mezzo all'area di rigore ha appoggiato la palla di petto. Un errore che è costato caro alla Vecchia Signora, che stava per andare a giocarsi la finale ai calci di rigore. Una sconfitta che lascia tanto amaro in bocca, visto che i bianconeri, in totale emergenza, avevano retto l'urto dell'Inter in formazione tipo, e mai veramente pericolosa dalle parti di Perin.