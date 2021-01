Moggi: “Se continua così, il Napoli arriverà davanti alla Juve in Serie A. La Supercoppa la decide…”

TORINO – L’ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, ha parlato ai microfoni di Radio Marte circa la partita di Supercoppa del Napoli contro i bianoconeri, ma anche sulla lotta allo scudetto in Serie A: “Se schiererei Fernando Llorente titolare contro la Juventus o se preferirei Hirving Lozano nel ruolo di punta centale, in caso di confermato forfait di Andrea Petagna? Personalmente, non sposterei Hirving Lozano al centro: lo lascerei sempre sulla fascia, dove ha dimostrato di essere un’arma importante per Gennaro Gattuso ed una spina nel fianco degli avversari. Chi vincerà la Supercoppa? Per fare un pronostico sul Napoli, devi parlare di Lorenzo Insigne. Il capitano sa essere decisivo: se ripete la partita vista con la Fiorentina, il Napoli vince la Supercoppa. Insigne difende e riparte, per poi lanciare i compagni. L’organico del Napoli è forte? A cosa può puntare? Sicuramente la Champions, perché il campionato lo vincerà l’Inter. Napoli o Juve, chi arriverà più avanti in Serie A? Se continua così, il Napoli”.

Due giorni fa, lo stesso Moggi ha parlato anche sulle frequenze di TMW Radio: "Mercato? Se si guarda il campo nazionale non serve niente a nessuno. Alla Juve in ambito internazionale serve qualcosa a centrocampo, ma per il solo campionato non le occorre nulla. Dovremmo aspettarci le società piene di soldi. Invece sì pensa ai prestiti. E ad operazioni in stile Milan con gente come Meite che andrà in panchina. Niente acquisti roboanti. Le società non possono muoversi. Poi in estate sarà un'altra storia. Scudetto? Prima bisognerà vedere come andranno i recuperi. Se la Juve dovesse vincere contro il Napoli la classifica avrebbe un altro valore. Oggi è un campionato difficile da decifrare. Ma è una lotta tra Inter e Juve".