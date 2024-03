Moggi: “Sarri? Mi parla uno che non ha vinto niente”

Non accenna a fermarsi la polemica a distanza tra l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi e l'ormai ex allenatore della Lazio Maurizio Sarri , dimissionario dalla panchina biancoceleste negli scorsi giorni. Dopo il botta e risposta tra i due, Moggi è tornato a parlare del tecnico, e lo ha fatto intervistato dai microfoni di Radio Bianconera.

"Non ho mai detto che la Juventus sarebbe andata in Serie B, se Sarri fosse rimasto in bianconero. Che rabbia ho provato quando mi hanno detto che sono un radiato e che ho fatto andare la Juve in Serie B? Me lo dice uno che non ha vinto niente, quindi mi viene da ridere".