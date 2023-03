Moggi: “Pogba? La società deve intervenire per regolare i comportamenti”

" Le vicissitudini della Juventus non sono complicate. Quelle delle plusvalenze sono questioni assai ridicole . Io però non conosco le carte e prima di parlare di cose che non conosco, preferisco tacere. Quello che mi sento di dire è che la Juventus si danneggia da sola. In questo caso, si tocca la forza economica della società. Quindi mi aspetto delle sanzioni amministrative".

"Gravina farebbe meglio a tacere. In ogni sua attività c'è stato un narcotrafficante, c'è stato un assistente, che è stato accusato per truffa aggravata. Se tacesse sarebbe meglio, o, meglio ancora, potrebbe dare le dimissioni. Paratici e Cherubini hanno il diritto di difendersi, ma devono sapere che, in tutti gli uffici, trovano le stesse persone. Su Pogba, se la società non interviene per regolare i comportamenti del giocatore, che prende decisioni interferenti con la squadra, significa che c'è qualcosa che non va. Con me sarebbe già andato via già per la questione dell'operazione. Io gli avrei detto di farsi pagare dalla Francia".