Moggi: “Per la Juve anno di rinnovo. Ritorno di Allegri? Stupidaggini”

Le dichiarazioni dell'ex dirigente bianconero

redazionejuvenews

La sconfitta di domenica scorsa contro il Benevento è un duro colpo da digerire in casa Juventus. Dopo la delusione derivata dall'eliminazione in Champions League per mano del Porto, il club bianconero, con molta probabilità, dovrà dire addio anche al discorso scudetto. L'Inter capolista, a undici giornate dalla fine, è distante ben dieci punti dal terzo posto occupato dai campioni d'Italia in carica in compagnia dell'Atalanta. Ai microfoni di Calcio Today, l'ex dg juventino Luciano Moggi ha così analizzato la situazione:

"Ci può stare dopo 9 anni di vittorie. Si tratta un anno di rinnovo, anche se il rendimento non è quello che si vorrebbe. La Juve ha preso dei giocatori importanti, come Kulusevski, tra i migliori giovani in Italia. Ma anche Chiesa e Rovella, centrocampista molto bravo. C’è un rinnovo della società in corso. No, direi che Pirlo ha preso i calciatori che gli sono stati dati. Secondo me avrebbe scelto giocatori diversi. Sicuramente questo è un ciclo da rinnovare, può succedere che un allenatore improvvisato si trovi a disagio. E’ colpa di un rinnovo ciclico, deve capitare e succede sempre.

Ci sono giocatori come Buffon, Chiellini e Bonucci a fine carriera e bisogna rinnovare. Si prendono i giovani e non è detto che diano da subito prestazioni importanti. Per me la Juve vive bene questo momento, sconfitta col Benevento a parte. Anche in quel caso sono comunque cose che capitano. Si tratta delle classiche gare che cerchi di vincere, poi si complicano e non si arriva al bandolo della matassa. Io avevo sempre paura delle partite più semplici.

Ritorno di Allegri? Sono stupidaggini. Allegri andrà verso altri lidi. Anche se all’inizio non era molto propenso, adesso è giusto che rientri a giugno. Avrà sicuramente altre destinazioni, ma non so quali possano essere. Sicuramente parliamo di uno dei migliori allenatori in circolazione".