Moggi: “Locatelli è un buon giocatore ma di quel livello se ne trovano facilmente”

L'ex dirigente della Juve ha parlato di Locatelli

Entra sempre piu nel vivo il mercato della Juventus che, nella giornata di ieri ha ufficializzato l'acquisto del baby gioiellino brasiliano Kaio Jorge. Il classe 2002 è stato preso dal Santos per una cifra di circa 3 milioni di euro, piu il 5% su una sua eventuale rivendita in futuro. Juve che si aggiudica cosi un gran colpo, in prospettiva, uno dei migliori talenti in circolazione ma da qui a fare il definitivo salto di qualità ce n'è ancora di strada da fare.

Ma quello di Kaio Jorge sembra essere solo il primo colpo di mercato, perche gia nei prossimi giorni potrebbe arrivare un nuovo annuncio. Stiamo parlando ovviamente del neo Campione d'Europa Manuel Locatelli, il quale ha gia manifestato la sua unica volontà di andare alla Juve, in caso contrario declinerebbe ogni offerta rinvenuta dall'estero per restare in neroverde.

Sulla situazione è voluto intervenire anche l'ex ds della Juve Luciano Moggi, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni particolari sulle qualità dell'ex Milan, attraverso un post pubblicato sul suo account Twitter: "Locatelli è un buon giocatore ma di giocatori come lui non si fa fatica a trovarli. Carnevali questo lo dovrebbe sapere e se non l’ha capito glielo dovrebbe far capire la Juve".