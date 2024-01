Moggi: “L’entusiasmo sulla Juventus si è smorzato ma non è ancora finita”

Moggi ha parlato degli effetti dell'ultimo pareggio sul morale attorno alla Juventus: per i bianconeri la corsa scudetto non sarebbe chiusa

Sulle colonne di Libero, Luciano Moggi ha espresso la sua opinione dopo il pareggio rimediato dalla Juventus contro l'Empoli. Ecco le sue parole: "Il pari della Juve contro l’Empoli, 1-1, smorzava gli entusiasmi dei tifosi. Questi avevano apprezzato molto le battute di Allegri e gelava anche chi dava ormai per scontato la Juve favorita per la vittoria finale del torneo. Per la sequela di risultati positivi ottenuti dagli uomini di Allegri, ma anche in considerazione dei calendari".