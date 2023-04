Moggi: “Lazio-Juventus potrebbe finire a reti inviolate”

L'ex dirigente della Juventus ha parlato della partita di domani sera tra i bianconeri e la Lazio allo Stadio Olimpico

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo domani sera contro la Lazio, nella partita valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di SerieA. In uno Stadio Olimpico che sarà tutto esaurito per la partita, con la presenza stimata di diecimila tifosi della Juventus, i bianconeri cercheranno la vittoria per continuare la loro risalita in classifica.

L'ex dirigente dei bianconeri Luciano Moggi, ha parlato tramite le colonne di Libero per presentare la partita: "Lazio-Juventus è l’incontro clou di giornata tra due squadre provenienti da lunghe serie positive. La Lazio con la difesa migliore del campionato, vincendo e anche convincendo si è assestata al secondo posto della classifica, posizione di preminenza per la qualificazione in Champions. La Juventus pur essendo meno convincente per il suo gioco di rimessa, vince con continuità, magari di “corto muso” come dice Allegri che rivendica anche il virtuale secondo posto della classifica al netto dei 15 punti di penalizzazione".

"Al momento i favori del pronostico sembrerebbero propendere per la Lazio che avrà comunque difficoltà a far saltare il fortino bianconero che il mister juventino organizzerà nell’occasione. La stessa difficoltà che incontrerà la Juventus a scardinare la migliore difesa del campionato, per questo ne potrebbe venir fuori anche uno sbiadito pari a reti inviolate".