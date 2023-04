Moggi: “Lazio favorita ma la Juve è un fortino. Mi aspetto una partita…”

Tutto pronto per Lazio-Juventus, manca poco al calcio d'inizio del big match della 29a giornata. Una gara tra due squadre in fiducia che si affidano su due dei migliori reparti difensivi del campionato (i biancocelesti sono la miglior difesa, la Juve la terza). Una partita da cui passeranno anche le ambizioni europee di entrambe le squadre che si affronteranno per la terza volta in stagione. I primi due match sono andati alla Vecchia Signora: 2-0 all'andata in campionato e 1-0 decisivo agli ottavi di Coppa Italia. Entrambe le gare si sono tenute sul campo dei bianconeri che oggi faranno visita allo Stadio Olimpico.