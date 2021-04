Moggi: “La Superlega é cominciata anni fa”

L'ex ad ha rilasciato delle dichiarazioni

SU ATALANTA - JUVE - "Ci sono episodi che a volte determinano una partita. La Juventus non meritava di perdere, probabilmente ha giocato meglio che in altre partite contro un'Atalanta che ha dimostrato di temere i bianconeri. Secondo me la Juventus meritava qualcosa in più. La partita di ieri però mi dice che la Juventus non avrà problemi a qualificarsi per la prossima Champions League".