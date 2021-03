Moggi: “La Juve è in crescendo di forma, niente male in attesa del Porto…”

L'ex direttore generale della Juventus ha parlato

TORINO - Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, ha parlato attraverso il suo editoriale sulle pagine del quotidiano Libero circa la sua ex squadra. Queste le sue parole: "All’Allianz la Juve batte la Lazio 3-1, dopo un inizio tribolato in cui subisce, oltre al gol di Correa, il gioco spumeggiante della squadra laziale che sembrava essere scesa in campo per dare lezione ad una Juve apparentemente timida e rannicchiata dietro. Almeno fino a quando l’improvviso svantaggio faceva suonare il campanello dall’allarme, svegliando il can che dorme. Da quel momento scompariva la Lazio e la scena era tutta della Juve: Rabiot e la doppietta di Morata sancivano il ribaltone. La squadra è in crescendo di forma, niente male in attesa del Porto. Difficile dare un giudizio sulla Lazio, troppo bella per 20’ e poi (e fino alla fine) troppo brutta per essere vera. Lotito e Tare faranno bene a cercare di capire i motivi di questa resa, se sia dipesa dalla superiorità della Juve o per via del gruppo, tradito dall’ansia di risultato dopo il pari inaspettato di Rabiot".