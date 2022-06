Moggi sulla Juventus: “Qualcosa non ha funzionato a livello societario”

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha analizzato le mosse del club bianconero, parlando anche di calciomercato.

redazionejuvenews

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a RadioBianconera, parlando della Vecchia Signora. Ecco le sue parole sulle ultime manovre del club piemontese, soprattutto per quanto riguarda la parte societaria e dirigenziale: "Evidentemente qualcosa non ha funzionato. Non avere un personaggio che riesce a coagulare un ambiente con personalità come quello della Juventus diventa un problema, siamo all'inizio però. Se dovesse rimanere così, con un personaggio come Paratici che non è stato sostituito, non va bene. Ci vuole qualcuno che debba tenere lo spogliatoio e abbia il carisma per tenere assieme tutti i giocatori. Avete visto Ibrahimovic al Milan? È stato più bravo nello spogliatoio che in campo! Servono queste figure così".

Sul calciomercato del club bianconero, visto che negli ultimi anni sono stati commessi diversi errori: "Come mi sarei mosso oggi in un mercato come questo? Certamente non avrei preso Ramsey, con Rabiot avrei fatto un discorso diverso... Ora non possiamo cedere giocatori, perché molti non hanno mercato. Ci sarebbe De Ligt, che ha avuto qualche disattenzione... La Juventus ha il problema di trovare giocatori e cercare anche di non spendere tanto. "Un nome che prenderei? La Juve è carente in alcuni reparti, soprattutto a centrocampo, ma ora anche in difesa, che è stata fatta in modo particolare. Chiellini era in grado di correggere anche gli errori degli altri! Per avere una difesa che non prenda gol serve qualcuno che tenga l'uomo, forse è più importante questo del centrocampista".

Sullo Scudetto perso a Perugia e sulle vicende giudiziarie legate alla Juve: "Perugia? È stato un errore di tutti, me compreso, che dopo 45 minuti dovevo prendere la squadra e portarla via. Può succedere ancora qualcosa sui due scudetti revocati? L'unica società che non ha fatto reati per anni è stata la Juventus. Le è stato fatto tutto un processo".