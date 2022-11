Moggi: “Inter in ottima forma, la Juve deve dare di più. Su Conte…”

A poche ore dal fischio d'inizio del derby d'Italia, l'ex direttore generale bianconero, intervistato da Tuttomercatoweb, ha detto la sua

redazionejuvenews

Questa sera la Juventus affronterà l'Inter all'Allianz Stadium, nell'atteso Derby d'Italia. Un match fondamentale per il prosieguo della stagione, oltre a essere carico di significati per la storica rivalità. Intervistato da Tuttomercatoweb, Luciano Moggi ha ricordato un aneddoto sulla sfida tra bianconeri e nerazzurri: "Me ne ricordo per un fatto spiritoso: andando al campo mi chiedevano tutti il risultato e dicevo che avremmo vinto 3-0. Effettivamente vincemmo. Dissi a tutti che l’avevo sognato, in realtà feci una battuta. L’Inter comunque è in ottima forma, la Juve deve dare di più. Nessuna delle due parte sconfitta".

L'ex direttore generale della Juve poi ha commentato le voci su un possibile esonero di Allegri e un ritorno di Antonio Conte: "Ne parla la stampa e neppure tanto sottovoce. Bisognerà vedere come finirà il campionato, non è detto che la Juve non arrivi quarta. I grandi ritorni degli infortunati mettono la Juve al riparo da qualche problema. Aspettiamo. Poi nel calcio può succedere di tutto".

La squadra bianconera in campionato sembra in ripresa: "Sono mancati elementi importanti. Se a Pogba e Chiesa aggiungiamo Di Maria si può già parlare di una Juve in grado di lottare per il quarto posto. Questi calciatori incoraggiano i giovani".