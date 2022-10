Moggi: “La Juve sta facendo un campionato discreto, niente entusiasmi”

Venerdì sera la Juventus ha battuto con un rotondo 4-0 l'Empoli , nella gara che ha aperto il programma dell'undicesima giornata di Serie A. La squadra di Allegri nel primo tempo era partita forte, trovando il gol con Kean , per poi lasciare un po' l'iniziativa agli avversari. Nella ripresa poi i bianconeri hanno dilagato con la rete di McKennie e la doppietta di Rabiot . Per la prima volta la Juve quindi ha vinto due partite di fila in questo campionato , dopo il successo nel derby contro il Torino.

Ma ora non è il momento di esaltarsi, secondo Luciano Moggi. L'ex direttore generale bianconero ha analizzato il momento della squadra sulle pagine di Libero: "Come non era giusto buttare via tutto prima, non è giusto, adesso, sollevare entusiasmi fuori luogo, anche perché le belle trame di gioco, nonostante le vittorie, sono ancora latitanti. Meglio allora dire che prima i giocatori reggevano un tempo per poi crollare fisicamente, adesso invece si è intravista una Juve che ha tenuto molto meglio i ritmi dell’avversario.