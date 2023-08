Moggi: “Juve? Vantaggio di non giocare le coppe ma inferiore a…”

E poi sulla Juve: "Ha il vantaggio di non giocare le coppe, ma mi sembra decisamente inferiore a Napoli, Milan e Inter. Farà un buon campionato, non ci sono dubbi su questo, ma per il titolo credo sia lontano. Manca il centrocampo che non è funzionale agli attaccanti che ha e quindi si può ipotizzare un buon campionato e può anche rientrare nelle 4, ma non lottare per lo scudetto. Credo che la Lazio non ripeterà il secondo posto dello scorso anno. Con le stesse forze non può arrivare di nuovo secondo, numericamente il gruppo è più numeroso, ma non si è rinforzata".