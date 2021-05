Moggi: “Juve e Napoli favorite per la Champions”

L'ex ds ha parlato

"Dunque la corsa Champions si riduce a tre squadre per due posti, con una sola giornata mancante. Il Napoli, come detto, per qualificarsi deve battere il Verona al Maradona; la Juve deve vincere a Bologna e non sarebbe sufficiente qualora il Milan dovesse vincere contro l’Atalanta. Inconsiderazione degli avversari da incontrare, i nostri favori vanno soprattutto a Napoli e Juve".