Moggi: “Senza la Juve il campionato non avrebbe senso”

L'ex direttore generale della Juventus, intervenuto a "Il Salotto del Pallone" su Twitch, ha analizzato il momento della squadra bianconera

redazionejuvenews

Passato un momento molto difficile la Juventusè in fase di ripresa. Dopo la brutta sconfitta in casa con il Monza, la squadra di Allegri ha vinto contro la Lazio in Coppa Italia, passando in semifinale, e in campionato contro la Salernitana. Domenica i bianconeri saranno attesi alla conferma nel match contro la Fiorentina.

Del momento della Juventus ha parlato Luciano Moggi, intervenuto a "Il Salotto del Pallone" su Twitch. Le sue parole: "La Juventus è diventata un giocattolo nelle mani di chiunque. Tutti possono criticarla ma lei è sempre stata in silenzio. Adesso è arrivato il momento di reagire. Quando si parla di plusvalenze, la società bianconera ha sì violato le linee guida previste ma le cose che si dicono, anche in materia di retrocessione, sono tutte storie. La Juventus attira tutti, chi per odio, chi per amore,se dovesse retrocedere, il campionato non avrebbe più senso".

L'ex dg ha proseguito: "Senza la penalizzazione la Juventus, nonostante le assenze di Di Maria, Pogba, Chiesa e altri, si sarebbe ritrovata comunque seconda in classifica. Nonostante pensi che alcuni dei punti sottratti alla Juve debbano essere aggiunti di nuovo, ora l’obiettivo deve essere quello di puntare sul campionato per tenere unito il gruppo squadra e puntare a vincere l’Europa League per qualificarsi in Champions League".