Moggi: “In Inter-Juve tre bianconeri positivi, ma nessuna ASL intervenne”

L'ex dirigente bianconero ha parlato

TORINO - Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha parlato attraverso il suo editoriale per Libero del rinvio di Inter-Sassuolo per volontà della ATS di Milano. Queste le parole di Moggi: "E adesso la 28^ giornata di campionato che prevede il rinvio della gara Inter-Sassuolo per volontà delle Asl, causa contagio da Covid dei titolari Handanovic e De Vrij e delle riserve. D’Ambrosio e Vecino. Di Fronte a questo ennesimo rinvio la gente non può non interrogarsi sul perché la Juve, priva di ben tre titolari positivi, dovette allora presentarsi a San Siro contro l’Inter. Nell’occasione nessuna Asl intervenne e l’Inter vinse il Derby d’Italia, alla faccia della regolarità del campionato. A chi addossare la colpa di tanta confusione? Non ci sono dubbi che la situazione si complicò quando il Napoli non si presentò a Torino, per giocare all’Allianz contro la Juve, perché impedito a partire da un ordine della Asl campana.