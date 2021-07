Moggi: “Il ritorno alla Juve di Allegri mi piace, ma per ora la rosa è sempre la stessa…”

L'ex dirigente ha parlato

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus , ha parlato in esclusiva ai microfoni di Monza News di vari argomenti, tra cui il mercato dei bianconeri il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri e il possibile arrivo di Manuel Locatelli . Queste le sue parole: "Il ritorno di Allegri alla Juve mi piace molto. Però, a livello di rosa, la Juventus per ora è esattamente quella dell’anno scorso, quindi la sostanza al momento è la stessa. L'acquisto di Locatelli? Penso che l'affare andrà in porto: migliorerà sicuramente il centrocampo della Juventus, anche se da solo non lo può perfezionare".

"Se il Monza può arrivare in Serie A? Beh, io credo di sì perché Galliani ha esperienza di conduzione su svariati campi, la disponibilità economica, ringraziando Dio, ce l’ha, per cui ci sono tutte le possibilità per andare in Serie A. Cosa avrei fatto con Donnarumma? No, assolutamente, è stata una serie di sbagli e ritardi a livello contrattuale, ma i dirigenti di adesso non potevano far niente se non sottostare alle richieste del giocatore. Io non lo avrei mandato via, ma non conosco la portata economica del Milan però ritengo che ci sia stato un errore soltanto perché il giocatore poteva essere il portiere del Milan per vent’anni, un po’ come Buffon con la Juventus".