Moggi: “Gravina? Penalizzata solo la Juve ma ce n’erano delle altre”

Attraverso il suo profilo Facebook, l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggiha scritto un approfondita analisi nel quale si rivolge al presidente della FIGC. Sul piatto, l'evoluzione del calcio italiano interpretata tramite i risultati dell'ultima stagione e non solo. Moggi ha esordito così: "Caro Gravina, era bastata la qualificazione di tre club italiani alle finali europee: l’Inter in Champions, la Roma in Europa League e la Fiorentina in #Conference, per rivedere titoloni nelle prime pagine dei giornali.Inneggiando alla tanto agognata rinascita del calcio italiano. Ciò nonostante noi abbiamo sempre predicato cautela. Poiché ritenevamo trattarsi di fenomeno che non avesse niente a che vedere con la crescita del nostro calcio. Magari dipeso più dal buon lavoro e da migliori scelte esterofile di alcune società italiane. Che, nello stesso tempo, stavano però esagerando nell’impiego di giocatori stranieri. In alcune squadre addirittura 10 su 11, fenomeno questo che impediva la crescita dei nostri giovani, raramente impegnati in pianta stabile".