Moggi: “Ecco perchè Giuntoli non è andato subito alla Juve”

È stato un corteggiamento lungo e difficile, ma alla fine Cristiano Giuntoli è finalmente a un passo dalla firma con la Juve . Dopo aver trovato l'accordo con De Laurentiis per liberarsi dal Napoli, il nuovo direttore sportivo potrebbe essere annunciato addirittura in giornata , pronto a iniziare la sua nuova avventura in maglia bianconera. Una trattativa durata più di un mese , tanto da portare la Vecchia Signora a promuovere Manna dalla Next Gen in sua attesa.

Intervistato da 7 Gold l'ex presidente bianconero Luciano Moggi ha rivelato: "Qualcuno ha detto delle cretinate affermando che sarei stato io a ritardare l'approdo di Cristiano Giuntoli alla Juventus perché avrei voluto portare un altro Direttore Sportivo alla Vecchia Signora. Vi assicuro che non c'è nulla di vero. Sapete perché Cristiano Giuntoli non è andato subito alla Juventus, ma ci è voluto un po' di tempo? Aurelio De Laurentiis, prima di liberare il suo ormai ex Direttore Sportivo, ha infatti voluto delle garanzie economiche. Solo per questo motivo il dirigente non ha lasciato subito il Napoli. A me piace molto. Ritengo che abbia tutte le caratteristiche adatte per fare bene nella Torino bianconera. Giuntoli ha una grande personalità".