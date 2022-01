Moggi: “E’ difficile che la Juve riesca a qualificarsi per la prossima Champions”

L'ex ds bianconero ha rialsciato delle dichiarazioni sull'attuale situazione di classifica della Juve, facendo riferimento anche a quella che sarà la lotta Champions

La Juventus ha pareggiato la prima partita del girone di ritorno giocata contro il Napoli tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. Tra infortuni e positivi al COVID, e con una partita giocata non nella maniera migliore, i bianconeri sono usciti dalla sfida con un punto che non smuove la classifica e li lascia a meno cinque punti dai partenopei terzi. Un'occasione persa e che la Juventus non ha sfruttato a dovere, viste anche le tante assenze della svquadra azzurra. Una partita, ripresa grazie al gol di Federico Chiesa nella ripresa, dopo che nel primo tempo la squadra di Allegri era andata sotto per il gol di Mertens. Un secondo tempo di spinta e ricerca della vittoria non ha portato i frutti sperati dalla squadra che si è dovuta accontentare del pareggio, recriminando qualcosa per un rigore non concesso per fallo di mano.