Moggi: “Attenta Juve! Il Napoli ha ritrovato autostima”

Moggi avrebbe messo in guardia la Juve dal Napoli prossimo avversario in campionato: la squadra partenopea avrebbe dato segnali di crescita

Intervistato a Radio Radio, Luciano Moggi ha parlato della prossima sfida in campionato tra Napoli e Juventus. Ecco le sue parole: "E’ una gara abbastanza equilibrata. Intanto il Napoli con Osimhen è un Napoli. Senza Osimhen è un altro Napoli. Voi vedete che anche il georgiano (Kvaratskhelia ndr), il ragazzo praticamente che non segnava gol. Appena è entrato in squadra Osimhen che gli ha creato dei spazi, si è inserito e ha fatto una doppietta. Adesso bisogna vedere: se il Napoli è quello di Cagliari può essere una partita equilibrata. Non ha fatto cose eccezionali, se invece è quello di Reggio Emilia, che è progredito, diventa un problema. Non diventa una partita equilibrata ma diventa una partita tra l’attacco del Napoli e la difesa della Juventus, e qui è un discorso totalmente diverso".