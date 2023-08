Moggi attacca Gravina: “Sarebbe il caso di mandarlo a casa e rifondare”

La Juventus sta preparando alla Continassa la prossima stagione, che dovrà vederla protagonista dopo tre anni lontana dai vertici. Questa stagione i bianconeri disputeranno solamente la Serie A e la Coppa Italia ; vista l'esclusione dalle coppe maturata durante l'estate. Un solo obiettivo per i bianconeri, che hanno trovato la soluzione migliore per difendersi dagli attacchi esterni.

Riguardo a questo, e alla gestione della penalizzazione per i bianconeri, ha parlato l'ex dirigete della Juventus Luciano Moggi, che ha detto la sua anche sul comportamento del presidente della FIGC Gravina: "Se Gravina avesse guardato il calcio con vero interesse anziché pensare esclusivamente alla salvaguardia della sua poltrona, se avesse limitato il numero degli stranieri in campo anziché permettere alle nostre squadre di schierarsi con 10 e anche 11 stranieri, avrebbe dato un impulso importante alla crescita dei nostri giovani che languono in panca".