Moggi: “Allegri una certezza, l’addio di Paratici una grande perdita. E su Ronaldo…”

Le parole dell'ex dirigente bianconero

"Massimiliano Allegri è una certezza, solo che dovrà lavorare un po’ di più rispetto a due anni fa. L’addio di Fabio Paratici è una grave perdita, ma credo non andassero d’accordo. Il divorzio, probabilmente, fu proprio per quel motivo. Per me ha fatto bene a tornare, Massimiliano è molto bravo nel suo lavoro. Adesso sarà più coinvolto in prima persona e avrà più poteri decisionali. Esonero di Pirlo? Sono contro il cambiamento, per me non è una cosa positiva ricominciare ogni anno. Non ero d’accordo due anni fa quando la Juve decise di cambiare l’allenatore.