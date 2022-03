MLS, Douglas Costa trova il primo gol, male Higuain

Nel weekend appena trascorso destini diversi per i due ex bianconeri. Prima gioia per il brasiliano e crisi per l'Inter Miami del Pipita.

redazionejuvenews

Quello appena trascorso è stato un weekend dai due volti per gli ex giocatori bianconeri in MLS. I Los Angeles Galaxy sono usciti sconfitti dalla trasferta di Seattle contro i Sounders con il punteggio di 3-2. Per i padroni di casa si è trattato di una vittoria storico: il club è diventato il primo ad arrivare a quota 200 successi in regular season. Una gara comunque combattuta, che ha visto in corsa fino all'ultimo la compagine californiana. In ottima forma il Chicharito Hernandez, ex Manchester United, autore della seconda rete in campionato. L'altro gol invece è stato di Douglas Costa. L'ex esterno offensivo della Juventus ha battuto Stefan Frei con una punizione deviata. Prima gioia per il brasiliano. Arrivato a Los Angeles in prestito, in estate il suo contratto con la Juve scadrà e firmerà con i Galaxy.

Crisi nera invece per Gonzalo Higuain. Qualche giorno fa il Pipita aveva dichiarato di aver ritrovato la tranquillità in MLS, dopo le tante critiche ricevute. Poco dopo però le polemiche erano arrivate anche nello Stati Uniti. Fabian Herbers, centrocampista tedesco dei Chiacago Fire, nel suo podcast aveva dato un giudizio molto negativo sul centravanti argentino, definendo il suo comportamento con i compagni distruttivo e controproducente, indegno di un capitano. Aveva anche aggiunto di non voler avere niente a che fare con lui e di non avergli chiesto la maglia proprio per questo, definendolo addirittura patetico.

E dal punto di vista del campo non va meglio. Con i suoi Inter Miami non ha iniziato bene la stagione. Finora un solo punto conquistato, un solo gol segnato e addirittura 7 subiti, con il penultimo posto in classifica. La squadra guidata da Phil Neville ha perso l'ultimo impegno di campionato contro i Los Angeles FC. Una sconfitta per 0-2 in casa causata in parte dell'espulsione Break Shea, dopo la quale la squadra non ha saputo reagire. Due sconfitte, insomma, per gli ex Juve, ma dal sapore molto diverso. Una ha i semi della ripresa, l'altra lascia ancora tanti dubbi sul futuro.