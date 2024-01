Mkhitaryan: “Quella della Juve è una strategia, vogliono metterci pressione”

L' Inter è prima in testa al campionato ma la Juve non molla di un millimetro e insegue i nerazzurri passo dopo passo. La corsa scudetto sembra destinata a essere un testa a testa da qui al termine della stagione.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport il centrocampista dell'Inter Mkhitaryan ha detto: "Lo scudetto è una corsa a tappe in cui si gioca sempre contro squadre diverse, non solo contro la Juve. Sta lì la differenza, nella costanza in ogni sfida settimana dopo settimana".