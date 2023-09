Mitrovic su DV9: “Spero segni contro la Lazio. L’ho visto bene”

Aleksandar Mitrovic -approdato in Saudi Pro League con l'Al Hilal- ha commentato così le capacità e le qualità del suo compagno di nazionale Dusan Vlahovic . Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport. Sul legame con DV9: “ Abbiamo un ottimo rapporto. Dusan l’ho visto bene, del resto ha iniziato il campionato segnando due gol in tre partite. E’ giovane ma top”.

E poi: “Potenzialmente si. Ha tutto per segnare 25 reti, lo ha già fatto anche in passato. Spero vada già in gol contro la Lazio. Però Dusan come tutti i bomber ha bisogno di giocare sempre e di essere supportato dalla squadra con assist e cross. Vlahovic è molto forte ma per realizzare necessita del sostegno di Chiesa, Kostic, Locatelli”.