Miretti: “Portiamo avanti i nostri valori e speriamo di arrivare avanti”

Il centrocampista bianconero Fabio Miretti, ha parlato al termine della sfida, intervistato dai microfoni di JTV: "Il gruppo e la compattezza sono la nostra forza, anche in giornate come questa siamo stati bravi a restare compatti. Almeno per oggi non abbiamo pensato a quello che succede fuori. Io come sempre ero tranquillo, poi ogni tanto capita di giocare bene e ogni tanto di giocare male. Io mi godo ogni attimo con questa maglia, i miei compagni mi aiutano a migliorare e mi danno consigli. Cerco di ascoltarli e rubare ogni cosa che riesco da loro".