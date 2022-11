Miretti: “Ringrazio la Juventus, sto cercando il gol. Sul Nantes…”

Fabio Miretti, centrocampista della Juventus, ha analizzato la stagione dei bianconeri, parlando anche del problema in zona gol.

Fabio Miretti, centrocampista della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni in occasione della premiazione del Golden By. Ecco le sue parole: "È un piccolo traguardo che mi sprona a migliorare ancora di più. Sono molto emozionato e ringrazio tutti per questo premio. Soprattutto ringrazio la società Juventus che mi sta permettendo crescere giorno dopo giorno. Però anche tutto quello che c'è dietro a partire dal settore giovanile che mi ha permesso di arrivare fin qua".