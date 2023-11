Miretti e Alex Sandro in gruppo! Cosa filtra sulle condizioni di Locatelli…

Buone notizie per il tecnico livornese che recupera per il derby d'Italia due perdine importanti. Anche Mckennie verso il rientro

Arrivano buone notizie dalla Continassa per Max Allegri. Infatti, come da programma, Alex Sandro e Miretti sono tornati ad allenarsi in gruppo e sono disponibili per il derby d'Italia. McKennie invece ha svolto un lavoro parziale, ma la sua convocazione per domenica sera non sembrerebbe a rischio.