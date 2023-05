Il ‘miracolo’ di Mendilibar: il migliore della Liga ad aprile e maggio

Ora la squadra -ora matematicamente salva e ad un punto dal 7° posto - lotta per un posto in finale di Europa League , partendo dall'1-1 dell'andata di giovedì scorso contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Il primo successo di Mendilibar al Siviglia risale allo scorso 1° aprile, con la vittoria a Cadice . Da lì è diventato il primo allenatore a conquistare quattro vittorie consecutive in trasferta nella Liga a reti inviolate. Un'inversione di tendenza decisamente notevole.

La squadra è stata nominata la migliore della Liga ad aprile e maggio: il Siviglia ha persino conquistato più punti del Barcellona campione di Spagna. Grazie ai successi contro il Cadice in trasferta (per 0-2), contro il Valencia (0-2), contro l'Atletico Bilbao (0-1) e infine il Real Valladolid (0-3) nell'ultima giornata di campionato. Non scordiamoci poi dell'impresa contro il Manchester United eliminato in Europa League con un secco 3-0. Otto partite in campionato in poco più di 4o giorni: 19 i punti conquistati su 24 disponibili. Solo l'Atlético Madrid, con 18, il Barcellona, con 17, e il Villarreal, con 16, sono riusciti a seguire la squadra di Mendilibar.