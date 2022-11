Milito: “Sarà una partita combattuta, l’Inter può vincere a Torino”

Questa sera andrà in scena il Derby d'Italia tra Juventuse Inter. Una sfida che conosce bene anche Diego Milito, ex attaccante dei nerazzurri. El Principe fu uno dei protagonisti della vittoria a Torino con Stramaccioniin panchina: "Mi ricordo perfettamente quella partita, andammo sotto 1-0 con una rete di Vidal chiaramente in fuorigioco. Giocammo una partita splendida, non ci sentivamo inferiori: fu una grandissima emozione, eravamo i primi a vincere in quello stadio. E poi ovviamente è il derby d'Italia".