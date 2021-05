Milinkovic a Torino: visita al fratello o suggestione di mercato?

Il centrocampista della Lazio é a Torino

Quella di oggi è una giornata cruciale per le sorti del destino della Juve e di tutte le antagoniste nella lotta Champions. A Bologna infatti, ci si giocherà l'intera stagione negli ultimi 90 minuti, mantenendo uno sguardo ben vigile su quanto accadrà nei campi di Bergamo e Napoli. Nel frattempo però, la società della Continassa continua a lavorare per il futuro, nel tentativo di allestire la miglior rosa possibile da consegnare a Pirlo o, al suo eventuale successore. Uno dei reparti che sicuramente ha bisogno di maggiori ritocchi é quello del centrocampo che, con la perdita di Pjanjc ha perso tantissimo qualitativamente parlando. É proprio su questo fronte che la Juve si sta guardando attorno e sul taccuino di Paratici i nomi piu gettonati portano sempre a Paul Pogba e Sergej Milinkovic-Savic. Ovviamente non siamo di fronte a trattative semplici da gestire, ma pur sempre realizzabili. E nelle ultime ore ci ha pensato uno dei due diretti interessati ad infiammare i tifosi di fede bianconera. Si tratta del centrocampista della Lazio che, sul suo account Instagram ha postato una storia che lo ritrae insieme al fratello ma in una localitá particolare. Lo scatto infatti é stato immortalato nella celebre Piazza San Carlo di Torino ed é inutile dire che questo ha infuocato i sogni di mercato dei tifosi della Mole, sponda Juve. Viene facile pensare che si tratti solo di una visita tra fratelli ma sognare é consentito anche ai piu scettici.