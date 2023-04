Milik verso una maglia da titolare contro la Lazio

Il calciatore polacco è rientrato dall'infortunio la scorsa settimana e si candida per un posto da titolare

redazionejuvenews

La Juventus è scesa in campo martedì sera tra le mura amiche dell'Allianz Stadium contro l'inter, pareggiando per 1-1 la sfida valevole per la semifinale di andata della Coppa Italia. Tutto si deciderà quindi nella sfida di ritorno in programma tra venti giorni a Milano, con i bianconeri che nel mentre saranno impegnati nella doppia sfida di Europa League ed in campionato.

Proprio in SerieA la squadra di Massimiliano Allegri scenderà in campo sabato sera allo Stadio Olimpico, nella partita valevole per la ventinovesima giornata di Serie A contro la Lazio: una sfida per il secondo posto, se non fosse per la penalizzazione commiata ai bianconeri, ma che comunque avrà la sua importanza perchè potrebbe permettere ai bianconeri di continuare ad accorciare il loro distacco dalle prime posizioni.

Una partita complicata quella dell'Olimpico, che arriva prima della sfida di andata d'Europa League contro lo Sporting Lisbona: anche per i molti impegni ravvicinati, Massimiliano Allegri è orientato ad effettuare un po' di turn over nella partita, con il calciatore polacco Arek Milik che si candida per una maglia da titolare dall'inizio, per dare modo a Dusan Vlahovic di riposare e di farsi trovare pronto per l'appuntamento europeo.