Milik verso la Juve? Può sorridere il Napoli: ecco perchè

Lo 0-0 contro la Sampdoria ha messo in evidenza una volta per tutti i gravi problemi in fase realizzativa della Juventus. Senza l'estro offensivo di talenti come Di Maria, Pogba e Chiesa (tutti infortunati), i bianconeri non sembrano in grado di rendersi veramente pericolosi. Vlahovic è un bomber di livello ma se lasciato solo al centro dell'area avversaria non è in grado di poter decidere da solo le partite. Il centrocampo della Vecchia Signora non lo supporta e per questo la dirigenza bianconera è alla ricerca di soluzioni alternative. La Juve ha quindi deciso di puntare su un altro attaccante e dopo aver sondato il nome di Depay sembra ora ad un passo da Milik.