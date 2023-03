Milik brucia le tappe e punta l’Inter

L'attaccante polacco si è infortunato lo scorso gennaio e sta cercando di accelerare i tempi di recupero dal suo stop

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo domani sera contro il Friburgo, nella partita valevole per l'andata degli ottavi di finale di EuropaLeague. I bianconeri arrivano alla partita dopo la dolorosa sconfitta di Roma contro la squadra di Mourinho: una partita in cui gli uomini di Allegri avrebbero meritato maggiore fortuna, ma che ha portato zero punti in classifica ed un brusco stop nella rinnovo corsa alle posizioni valide per la qualificazione alle Coppe del prossimo anno.

Nel mentre i bianconeri sono concentrati su quella che stanno disputando questa stagione, con gli ottavi ormai alle porte: Massimiliano Allegri avrà a disposizione tutta la rosa, tranne per i due lungodegenti Kaio Jorge, che ancora dovrà lavorare per tornare al meglio, e che dovrebbe essere dirottato in Next Gen, ed Arek Milik, che sta spingendo per rientrare al più presto.

L'attaccante ha quindi messo nel mirino la partita in programma domenica 19 marzo a San Siro contro l'Inter, per la quale vuole tornare a dipsozione di Allegri: fermo dal 29 gennaio per una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra, il polacco sta rispettando la tabella di marcia per il rientro, che potrebbe a questo punto realisticamente avvenire contro i nerazzurri.