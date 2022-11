Milenkovic: “Con Vlahovic ci conosciamo da bambini, siamo inseparabili”

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha analizzato il rapporto con Dusan Vlahovic, parlando anche del passato in viola.

redazionejuvenews

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha rilasciato delle dichiarazioni a Sportal. Ecco le sue parole: "Vlahovic? Io e lui siamo inseparabili da quando ci conosciamo, dai tempi del Partizan. Siamo sempre stati inseparabili in Nazionale e alla Fiorentina, anche coinquilini. Certo che manca, con lui si farebbero miracoli. Ma per lui è importante che abbia fatto un passo avanti nella sua carriera. È già tra i primi cinque attaccanti in Europa e ha solo 22 anni. Ha ancora tutto il tempo dalla sua parte, può migliorare molto. Gli italiani sono gelosi che andiamo ai Mondiali. In tanti mi dicono che tiferanno la Serbia".

Sul Mondiale: "Stojković? Lui è venuto a Firenze, abbiamo parlato di tutto e pranzato insieme. Avere un allenatore così, che ti da molta fiducia ti aiuta molto. Aneddoti? Jovic ha preso il dolce alla fine, non doveva. Mondiale? Tutti stanno rivalutando la Serbia, sono felice. Noi puntiamo in lato, ma non voglio pensare già alla finale. Anche qui alla Fiorentina i brasiliani sono convinti di vincere la Coppa.

Noi ci scherziamo su. Infatti, in caso di vittoria mi raserò a zero. Noi non ci accontentiamo del centro della classifica. Vogliamo delle posizioni migliori e un nuovo piazzamento in Europa. Siamo sicuro che possiamo giocare bene con regolarità e raggiungere questo risultato. Futuro? Adesso sono contrato sulla Coppa e sulla Fiorentina, poi vedremo".