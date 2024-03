Perquisizioni e indagati: il Milan rischia penalizzazioni come la Juve

La Guardia di Finanza sta indagando sul Milan: il club rossonero rischia penalizzazioni come la Juve lo scorso anno

I reati contestati sono quelli di ostacolo all’attività di vigilanza della Figc e il rischio per il Diavolo è che arrivino sanzioni anche da parte della UEFA . C'è la possibilità di un caso simile a quello della Juve.

Se le indagini dovessero dimostrare che il fondo Elliott è ancora proprietario del Milan, infatti, avrebbe violato l'articolo numero 5 del regolamento UEFA. L'articolo in questione è quello sulle multiproprietà: essendo proprietario anche del Lille, infatti, Elliott non potrebbe possedere anche il Milan. Entrambe le squadre sono infatti in Champions League e sarebbe quindi un conflitto di interessi.