Milan, Pioli avverte: “Vogliamo raggiungere la Juve e ci riusciremo”

I rossoneri si allontano così ancora di più dalla Juve, che ora dista quattro punti . Al termine della partita l'allenatore del Milan Stefano Pioli ai microfoni di Dazn ha detto: "Dobbiamo pensare a stabilizzare il terzo posto e raggiungere la Juventus e ci riusciremo . Poi i momenti delicati arrivano per tutti".

Il Diavolo continua quindi a sperare nella rimonta verso il secondo posto. La Juve non è in un gran momento di forma e non potrà permettersi errori: vietato sbagliare.