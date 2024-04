Milan, Pioli: “Dispiaciuti di non aver allungato sulla Juventus”

Intervistato da DAZN nel post partita del match contro il Sassuolo, ha parlato l'allenatore del Milan, Stefano Pioli. I rossoneri non sono riusciti ad andare oltre al pareggio, riacciuffato negli ultimi minuti, mantenendo inalterato il suo distacco dalla Juventus in classifica. Ecco le sue parole: "Le disattenzioni nelle quali abbiamo subito gol andavano evitate, ma non è vero che non siamo stati coraggiosi con la palla. Abbiamo fatto tre gol, creando situazioni pericolose, forse è la partita nella quale abbiamo creato di più. Potevamo fare 5 o 6 gol, mi tengo lo spirito e il carattere della squadra pur sapendo che non siamo riusciti ad allungare sulla Juventus. Ci aspettano altre partite importanti, ci portiamo via cose positive ma bisogna alzare il livello".