Milan-Juventus, le parole dei match winner Tomori e Diaz

La Juventus è uscita sconfitta per 2-0 nel big match contro il Milan a San Siro. Al termine del match i due rossoneri hanno parlato a Dazn

redazionejuvenews

La Juventus è uscita sconfitta per 2-0 nel big match contro il Milan a San Siro. Al termine del match hanno parlato a Dazn gli autori dei due gol: Tomori e Diaz. Queste le parole del difensore inglese. Il gol con un assist fortunoso: "Sì abbiamo lavorato in allenamento (scherza, ndr). Ovviamente c'è stata un po' di fortuna ma sono felice per il gol, il clean sheet e la vittoria".

Un altro gol segnato ai bianconeri: "Non è un caso. Ovviamente ogni partita contro la Juve è importante. Sono felice di segnare ma l'importante sono i tre punti".

Riscatto dopo il Chelsea: "Per me sì, un po'. Abbiamo un'altra partita contro di loro, vogliamo dare di più sul campo, non solo la prestazione, ma anche il risultato. Oggi c'era una voglia in più e ora martedì proviamo a vincere".

Il grande salvataggio di Kalulu su Kean: "Lui ha fatto una gran partita, ha salvato un gol, sono felice per tutto".

Il fantasista spagnolo invece ha giocato a destra. Le sue impressioni: "Io voglio giocare. Gioco dove mi mette il mister. Siamo una squadra unita, lavoriamo tanto insieme e questo è importante".

Sul gol: "Sono felicissimo, ma soprattutto per i tre punti che erano importanti".

Sull'ammonizione per aver tolto la maglia dopo il gol: "Da piccolo volevo sempre esultare togliendo la maglia. Lo stavo facendo l'anno scorso contro lo Spezia, poi Calabria mi aveva fermato (sorride, ndr)".

Ancora un gol alla Juventus come Tomori: "Non so è un caso, ma la cosa più importanti sono i tre punti. I miei compagni, scherzando dopo la partita, mi hanno detto che dovrei giocare sempre contro la Juve".