Da Chiellini fino a Dybala: le statistiche di Milan-Juventus

Andiamo alla scoperta delle statistiche più interessanti su Milan-Juvenuts: chi sono stati i TOP e FLOP del match?

Ieri sera la Juventus ha pareggiato contro il Milan portando così a casa un prezioso punto. Ora i bianconeri avranno a disposizione due settimane di pausa nazionali per cercare di recuperare le energie e sistemare i problemi della rosa. Prossimo avversario l'Hellas Verona. Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha pubblicato alcune interessanti statistiche sul match: "CHIELLO - 550ª presenza con la maglia della Juventus in tutte le competizioni per Giorgio Chiellini - il difensore bianconero inoltre in questo match ha eguagliato Fabio Cannavaro nella classifica per presenze nella storia della Serie A (a quota 421 partite, al 46º posto).