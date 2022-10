Milan-Juventus, le statistiche del dopo gara: Rabiot in crescita

Il sito della Juventus ha reso note le statistiche della gara contro il Milan, match perso per 2-0. Adrien Rabiot sorprende ancora.

redazionejuvenews

La Juventus, nel big match contro il Milan, ha perso per 2-0, pregiudicando, almeno per il momento, la corsa allo Scudetto, e mettendo a rischio anche quella per un posto in Champions. Il sito del club bianconero ha pubblicato le statistiche più importanti del post partita. Tra i protagonisti inattesi Adrien Rabiot, che anche ieri, è stato tra i migliori nella fila della Juventus, con un gran contributo in fase difensiva.

Ecco la nota: "Il Milan ha vinto contro Juventus e Inter prima della 10ª partita stagionale di Serie A per la seconda volta nella sua storia, dopo il 1970/71. Questa è solo la seconda delle ultime 40 stagioni di Serie A in cui la Juventus non ha vinto nessuna delle prime quattro gare fuori casa del torneo (in precedente nel 1993/94). Massimiliano Allegri ha perso la sua prima partita di Serie A in assoluto contro Stefano Pioli, alla 17ª sfida tra i due tecnici nella competizione.

La Juventus ha subito 21 tiri in questo incontro, record negativo per i bianconeri in una gara di questo campionato. Adrien Rabiot ha recuperato 10 palloni in questa gara, almeno tre più di ogni altro giocatore della Juventus; inoltre il francese non ha mai fatto meglio in un singolo incontro di Serie A".