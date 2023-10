Milan-Juventus, i possibili protagonisti della sfida: la nota

Dovesse partire titolare, Rafael Leão giocherebbe la sua 100ª gara dal primo minuto in Serie A; il portoghese è stato coinvolto in almeno una rete in ciascuna delle ultime cinque partite da titolare nella competizione, l’unica volta che ha fatto meglio nel massimo campionato italiano è stata tra aprile e maggio 2022 (sei). Rafael Leão (41) è vicino a diventare il secondo giocatore portoghese per numero di gol in Serie A, agganciando Rui Costa (42); il lusitano, inoltre, con 49 reti è ad un passo dal segnare 50 gol nei cinque grandi campionati europei. Tra i giocatori con almeno 150 minuti all’attivo in questo campionato, Yacine Adli è quello con la media di passaggi riusciti sui 90 minuti più alta in assoluto (76 in 194 minuti giocati). Dal suo esordio in rossonero nel 2019/20, il Milan ha giocato solo 23 gare senza Théo Hernández in Serie A (su 160), registrando una media di 1.7 punti a partita e una percentuale di vittoria del 47.8%, rispetto a 2.1 punti e 62.0% di successi con lui in campo. La prima rete di Tommaso Pobega in Serie A è arrivata contro la Juventus, il 1° novembre 2020 con la maglia dello Spezia. Seppur abbia giocato solo due gare in questo campionato, Marco Sportiello è il portiere con la percentuale più alta di parate nel torneo in corso (87.5%). I due più giovani giocatori con almeno tre presenze in questa Serie A sono il rossonero Davide Bartesaghi (29/12/2005) e il bianconero Kenan Yildiz (4/5/2005).

Il Milan è la squadra contro cui Federico Chiesa ha partecipato attivamente a più gol in trasferta in Serie A: sei, grazie a tre gol e tre assist; in particolare, in tutte le sue cinque gare fuori casa contro i rossoneri nel massimo torneo ha sempre preso parte ad almeno una marcatura. Le prime due reti di Arkadiusz Milik in Serie A sono state realizzate contro il Milan: doppietta con la maglia del Napoli il 27 agosto 2016 (4-2 dei partenopei); tuttavia, l’attaccante bianconero non ha trovato la rete in nessuna delle successive sei presenze contro i rossoneri nella competizione. Dusan Vlahovic, che ha preso parte a quattro gol nelle sue ultime tre sfide contro il Milan in Serie A (due reti e due assist), ha giocato le sue prime sei gare in assoluto nella competizione con Stefano Pioli allenatore, con la Fiorentina tra settembre 2018 ed aprile 2019. Adrien Rabiot, che ha segnato la sua prima rete in Serie A il 7 luglio 2020 contro il Milan, è uno dei quattro centrocampisti sempre in campo in questo torneo (720 minuti in campo, come Bryan Cristante, Marten de Roon e Morten Frendrup). Dall’inizio della scorsa stagione, solo Teun Koopmeiners (12) e Mattia Zaccagni (11) hanno segnato più gol di Adrien Rabiot (nove) in Serie A tra i centrocampisti. Wojciech Szczesny ha parato tre dei quattro rigori fronteggiati contro il Milan in Serie A: solo Samir Handanovic contro il Napoli (quattro) ha parato più penalty contro una singola squadra nella competizione da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2005/06). Le prime 48 presenze, condite da due gol, di Manuel Locatelli in Serie A sono arrivate con la maglia del Milan tra il 2016 e il 2018, tra cui la rete contro la Juventus del 22 ottobre 2016. Mattia De Sciglio ha giocato 110 partite in Serie A con la maglia del Milan, tra il 2012 e il 2017".