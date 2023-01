Milan-Juventus Primavera: i convocati di Montero per la partita

Il tecnico della formazione dei giovani bianconeri ha diramato la lista dei convocati per la partita di oggi

redazionejuvenews

La JuventusPrimavera si trova attualmente nona in classifica, a 25 punti totali, 5 di distacco dalla prima della classe: il campionato è infatti guidato dal Torino, che si trova al primo posto in classifica con 30 punti totali. Tra i granata e i bianconeri ci sono sette squadre racchiuse in 5 punti, per un campionato che sta risultando avvincente e le cui carte cambiano ad ogni giornata.

La squadrabianconera allenata da Paolo Montero scenderà oggi pomeriggio in campo alle 16 in trasferta contro il Milan, nella partita valevole per la sedicesima giornata di campionato: vincendo i bianconeri salirebbero al quarto posto in classifica a 28 punti, a due lunghezze dai concittadini. Il tecnico dei ragazzi bianconeri ha diramato la lista dei convocati per la partita di oggi, che la Juventus dovrà cercare di vincere a tutti i costi per rimanere a contatto con le prime della classe.

Il tecnico della Juventus Primavera Paolo Montero ha diramato la lista dei convocati per oggi, tra i quali non sono presenti Stefano Turco e Tommaso Maressa alle prese con problemi fisici e ancora in fase di recupero.

Valdesi

Rouhi

Dellavalle

Doratiotto

Strijdonck

Pisapia

Turco

Hasa

Mbangula

Vinarcik

Domanico

Ripani

Yildiz

Anghelè

Nonge

Citi

Moruzzi

Daffara

Mancini

Fuscaldo

Giorgi