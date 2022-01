Milan-Juventus: le formazioni ufficiali

La squadra di Massimiliano Allegri sfida i rossoneri allenati da Pioli nella quarta partita del girone di ritorno del campionato italiano di serie A

La Juventus sta per scendere sul prato di San Siro Per la sfida con il Milan. Il posticipo della quarta giornata del girone di ritorno del campionato di serie a vedrà i bianconeri affrontare in uno scontro diretto la squadra di Pioli, con Dybala e compagni che cercheranno la vittoria per rimanere attaccati alle posizioni di testa.