Milan – Juventus 2-0: i bianconeri si allontanano dalla zona Champions

La Juventus, nel big match contro il Milan, ha perso per 2-0, giocando male ancora una volta. Per i bianconeri si salva solo Milik.

Nella nona giornata di Serie A si affrontano Milane Juventus, nella cornice splendida di San Siro. I bianconeri scendono in campo con Szczesny in porta, e la consueta linea a quattro composta da Danilo, Bonucci, Bremer e Alex Sandro. A centrocampo spazio a Locatelli e Rabiot, coadiuvati sulle corsie da Cuadrado e Kostic. In avanti Milik e Vlahovic proveranno a far male alla retroguardia rossonera. I padroni di casa giocano con la formazione tipo, con la sorpresa Gabbia in difesa. A centrocampo novità Brahim Diaz, che prende il posto di De Katelaere. Confermati Giorud e Leao in avanti.