Milan-Juventus, i bookmakers vedono favoriti i rossoneri

Tra poco a San Siro ci sarà il big match tra Juve e Milan: le quote vedono per favoriti i campioni d'Italia, con pareggio e segno 2 vicini

Tra poco a San Siro scenderanno in campo Milan e Juventus, per quello che è senza dubbio il big match della nona giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono reduci dagli impegni in Champions League. I bianconeri hanno battuto per 3-1 il Maccabi Haifa all'Allianz Stadium, grazie alla doppietta di Rabiot e al gol di Vlahovic. I rossoneri invece sono stati duramente sconfitti per 3-0 dal Chelsea a Stamford Bridge.